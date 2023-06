Wesley de Boer geeft visitekaartje af: tweede in Hagen

Wesley de Boer was vandaag sterk op dreef op Future Champions, het internationale jeugdconcours in Hagen. Met Icarinda (v. Etoulon) reed hij in de openingsrubriek voor junioren naar de tweede plaats in het tweefasen parcours.

In deze rubriek waarin 41 combinaties aan de start kwamen was de tijd (37,30 seconden) die Wesley de Boer met zijn Etoulon-merrie heel snel. Maar Mathies Rüder liet zien dat het nog sneller kon. De Duitse ruiter kwam met For Freedom EKT (v. For Fashion) in 34,41 seconden over de finish en mocht daarmee terecht de hoofdprijs ophalen.

Bron: Horses.nl