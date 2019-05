Wesley Mulder ziet Flower Power G vertrekken

De eerder door Wesley Mulder gereden Flower Power G (Ultimo x Tangelo van de Zuuthoeve) gaat haar carrière voortzetten in het buitenland. Via bemiddeling van Lansink Sporthorses is de negenjarige KWPN-merrie naar Amerika verkocht.

Als zevenjarige maakte Flower Power G in Mariënheem onder Wesley Mulder haar internationale debuut bij de jonge paarden. In datzelfde jaar verscheen de combinatie aan de start in Wierden en Lichtenvoorde. Het jaar daarop, in 2018, sprong ze een foutloze ronde op CSI Arnhem. Dat was ook de laatste internationale start van het duo.

Bron: Horses.nl