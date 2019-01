Whitaker ziet Rio-troef Cassionato vertrekken

Michael Whitaker heeft afscheid genomen van een van zijn toppaarden. Het gaat om Cassionato (Cassini x Quidam de Revel). De veertienjarige schimmelhengst wordt nu gereden door de Britse ruiter Jamie Gornall.

Onder Whitaker sprong Cassionato op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd het Britse team uitgeschakeld voor de finale, maar in het individuele klassement wist Whitaker zich met Cassionato te kwalificeren voor de derde ronde. Maar daarin kwam de Cassini-zoon door koliek niet meer aan de start. De combinatie maakte ook op het EK van 2015 in Aken deel uit van het Britse team en hielp Groot-Britannië aan de zeges in de Nations Cup-wedstrijden in La Baule, Rotterdam en Rome.

Nick Skelton

Whitaker nam in 2013 de teugels van Cassionato over van Nick Skelton. De hengst is, net zoals Skeltons legendarische Big Star (v. Quick Star), eigendom van Gary en Beverley Widdowson en Oliver Robertson. Jamie Gornalls schoonvader Chris Blundell heeft nu de helft van Cassionato gekocht. Gornall richt zich met zijn nieuwe troef op het EK dit jaar in Rotterdam en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Bron: Horses.nl/WoS