Wie volgt Jos Lansink op als springbondscoach?

Het waren zeer grote schoenen om te vullen, die van Rob Ehrens als bondscoach springen. Dat de KNHS uiteindelijk Jos Lansink als nieuwe bondscoach mocht presenteren was een geschenk uit de hemel, die de discussie over de manier waarop Ehrens de laan uit was gestuurd meteen deed verstommen. Nu, drie jaar later, stopt Lansink er mee. Het kost hem te veel tijd naast het runnen van zijn stal.

Dé grote vraag is nu natuurlijk wie de opvolger gaat worden van Jos Lansink. De redactie van de Paardenkrant heeft gebeld met een aantal gegadigden waaronder Vincent Voorn, Eric van der Vleuten en Piet Raijmakers. Daarnaast zingt ook de naam van Jeroen Dubbeldam rond.

Verder spraken we uiteraard ook met Lansink. De reden achter het besluit van Lansink is vrij simpel: er zitten maar 24 uur in een dag en voor Lansink was het bondscoachschap niet meer te combineren met zijn eigen bedrijf.

Bij de functie kwam toch nog meer kijken dan Lansink vooraf had gedacht, vooral wat betreft administratieve werkzaamheden. “Het was wel ongeveer wat ik me ervan had voorgesteld”, vertelt Lansink. “Buiten het daadwerkelijk coach zijn komt er ook heel veel administratief werk bij kijken. Als ik iets doe, dan doe ik het voor de volle honderd procent en dus werd het bijna een dagtaak voor me.

