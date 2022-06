Winst voor Gert-Jan Bruggink in 1.45m met barrage

Maar 20 deelnemers kwamen er aan de start in de 1.45m proef met barrage in Geesteren. Van hen lukte het er acht om door te dringen tot de barrage. Gert-Jan Bruggink ging als eerste van start, nam de leiding en gaf die nooit meer uit handen. Met That's Mie Z (v.That's Life) zette hij 46.80 seconden op het bord, die door niemand verbeterd werd, althans niet foutloos. De tweede prijs voor de Amerikaanse amazone Isabella Russekoff met Picobello Full House Ter Linden Z (v.Forever D'arco Ter Linden). Zij was met haar 48.10 seconden ruim sneller dan Annelies Vorsselmans die met Quo Vadis DKG (v.Q-Verdi) derde werd.

20.000 euro was er te verdelen waarvan 2.500 euro voor de winnaar Bruggink was. Van de 20 deelnemers die van start gingen kregen er twaalf een prijs.

Eric Ten Cate werd negende met Horsedeals Notre-Dame Van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld) door een gemaakte springfout in het basisparcours. Berber Dijkman kreeg met Imoya Dice (v.Eldorado van de Zeshoek TN) ook een fout en werd tiende. De laatste in de prijsuitreiking was Gerco Schröder met Glock’s Novellist (v.Carrera VDL).

Uitslag