Will blijft Wathelet nipt voor in 1.45m Oliva

David Will was zojuist iedereen te snel af in de 1.45m-rubriek direct op tijd in Oliva. De Duitser rekende op de 15-jarige Oldenburger Forest Gump (v. Forsyth). De combinatie liet alle balken liggen en zette de snelste tijd neer van 61,37 seconden.

Gregory Wathelet legde Will het vuur aan de schenen, maar was met de 13-jarige BWP’er Indago (v. Concorde) 0,12 seconden langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Guery derde

Jérôme Guery nam de derde prijs in ontvangst in de kwalificatie voor de Grand Prix. De Belgische springruiter reed met de 11-jarige hengst Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle) een foutloze ronde en zette de klok stil in 61,65 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl