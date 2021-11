Will is Van Asten te snel af in 1.45m Madrid

David Will was vanmiddag de beste in de 1.45m-rubriek in Madrid. In het zadel van de 17-jarige Frans gefokte Quentucky Jolly (v. Nirvana V) zette hij een foutloze ronde in een razendsnelle tijd neer van 49,31 seconden. Begin september was de combinatie ook goed op dreef in Riesenbeck door de Grote Prijs over 1.55m te winnen.