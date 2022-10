Willem Greve en Grandorado winnen op schitterende wijze de Grote Prijs van Indoor Friesland

De Grote Prijs van Indoor Friesland kan misschien wel het beste omschreven worden als enerverend. In de CSI3* Grand Prix over een hoogte van 1.55m gebeurde heel veel. Maar alle commotie kan snel vergeten worden want was het een mooie wedstrijd! Vijftien jaar later is het niemand minder dan Willem Greve die Jeroen Dubbeldam opvolgt als winnaar van de Grote Prijs. Zijn Grandorado Tn N.O.P. speelde werkelijk waar met de hindernissen en het publiek ging compleet uit zijn dak.

In het basisparcours was Grandorado er nog niet helemaal bij met zijn hoofd. De hengst bokte tussen de hindernissen en zelfs de ijzers vlogen in het rond. Willem Greeve deerde het allemaal niet en de Nederlandse topruiter toonde een heel sterk stukje rijkunst. Hij loosde de Eldorado van de Zeshoek-zoon foutloos door de barrage en de tijd van 31.77 seconden was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Na afloop laat Greeve weten blij te zijn met de vorm van de hengst. ”Marc Houtzager heeft hem deze zomer om de tien dagen gesprongen. Zes september zat ik weer in het zadel en dat voelde heel goed. Grandorado is super in vorm en ik ben heel dankbaar dat Marc en mijn hele team thuis het zo hebben kunnen opvangen.”

Streakers verstoren rit van der Vleuten

Tijdens de rit van Eric van der Vleuten kwamen drie streakers de ring binnen rennen. In ontbloot bovenlijf vol geschreven met teksten wilde ze een statement maken tegen de paardensport. Het publiek reageerde duidelijk ontzet en verschillende mensen sprongen de ring in om de activisten tegen te houden. De lichten gingen al snel uit en de ”dierenactivisten” konden snel verwijderd worden. Eric was op dit moment aan de andere kant van de baan er er ontstond verder geen gevaarlijke situatie. Hij mocht zijn parcours met Dreamland (v.Sunday de Riverland) hervatten na hindernis twee en kreeg op hindernis 12 een onverdiende fout. Zodra van der Vleuten door de finishlijn kwam kreeg hij een welverdiende staande ovatie van het publiek.

Frederiks en Zoer eerste nullers

Henk Frederiks bezorgde het publiek de eerste foutloze ronde. Een geliefde ruiter uit de buurt en dat was duidelijk te merken aan het enthousiasme van het publiek. De plank van hindernis 10a werd hard aangetikt door Impian D (v. Bubalu Vdl) maar bleef liggen. VDL gaf hem alvast een staand applaus mee. Direct daarna zorgde Albert Zoer voor een barrage. Zijn Jackpot speelde met de hindernissen. De driesprong was misschien wat spannend op voorhand maar Zoer loosde de Zirocco Blue-zoon er fantastisch door heen.

Buitenlandse concurrentie

De Nederlanders kregen in de barrage concurrentie van de Belgische Kirsten Rombouts en de Engelse Samuel Hutton. Zijn Alanine de Vains (v. Allegreto) leek gretig zat maar Hutton loosde de merrie heel behendig door het parcours. In het eerste deel van de rubriek kwamen er zeven combinaties met de nul over de finish.

De foutloze ronde van Jack Ryan werd vlak na het incident met de streakers gereden en dat was precies wat het publiek nodig had: een mooie solide foutloze ronde die de sfeer heel snel weer terug bracht. Vlak voor de pauze voegde ook Philip Rüping en Matt Garrigan zich bij de barrage. Philip zorgde wel voor sensatie want de ruiter viel ná de finishlijn van zijn paard Baloutaire PS (v. Balou Du Rouet). Na de pauze was het lang wachten op de eerste foutloze combinatie. Als nummer 36 kwam Conor Drain foutloos over de finish met Imagine (v. Cassini Gold).

Genieten van topsport

Na hem volgde er al snel meer. Piet Raaijmakers Jr. maakte het heel spannend maar zijn Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop) bleek een vechter en bezorgde zijn ruiter een foutloze rit. Willem Greeve had zijn handen vol aan Grandorado TN. De hengst had er duidelijk lol in en gaf de ene na de andere bok. Ijzers vlogen in het rond maar Greeve hield het hoofd koel wat resulteerde in een foutloze ronde en het publiek op de banken. Pim Mulder stak zijn vuist omhoog aan het einde van zijn rit met Memphis Z (v. Mylord Carthago) en terecht. Hij voegde zich als laatste bij de barrage.

Spannende barrage

Henk Frederiks mocht de spits afbijten in de barrage maar kreeg gelijk een fout op hindernis één. Na hem kreeg ook Albert Zoer een fout maar hij was wel ruim vier seconden sneller dan zijn voorganger. Zo bleef het wachten op de eerste foutloze. Lang wachten hoefde niet. Met een foutloze barrage pakte Kirsten Roboust de leiding. Haar tijd van 35.50 seconden bleef nog lang staan. De Ier Matt Garrigan was als eerste sneller. Hij reed bijna drie seconde van Roboust haar tijd af.

Piet Raaijmakers Jr. liet het publiek wederom billen knijpen maar Gladstonde’s vechtersmentaliteit bezorgde hem wederom een foutloze ronde, net iets langzamer dan Garrigan. Grandorado had zijn ijzers er weer onder en had er duidelijk heel veel plezier in. Als een stukje elastiek vloog de hengst over de hindernissen. De razendsnelle tijd van 31.77 seconden bracht het publiek op de banken. Maar toen moest Pim Mulder nog. Mulder deed er alles aan en het publiek leefde intens mee. De tijd van 32.11 seconden leverde hem een hele mooie tweede plaats op.

Bron: Horses.nl