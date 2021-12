Willem Greve ijzersterke winnaar Grote Prijs CSI2* Kronenberg

Bart Bles moest het met Comme-Laude W (v.Comme Il Faut 5) in de barrage van de 2* GP Peelbergen over een hoogte van 1,45 m afleggen tegen winnaar Willem Greve met Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek) en Mario Stevens met Starissa (v.Stakkato Gold).

De 20 deelnemers aan de barrage streden vandaag heftig om de winst in deze rubriek. Uiteindelijk was het Greve, die donderdag ook al de rankingproef won met Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek), die in een prachtig gereden barrage de concurrentie voor bleef. De manier waarop Greve zijn barrage reed was een schoolvoorbeeld van hoe je snel kunt zijn zonder je paard uit elkaar te rijden zodat die in de volgende proef weer bruikbaar is.

Bart Bles ook naar superfinale

Met zijn tijd van 36,26 seconden bleef Greve de Duitser Mario Stevens 0,63 seconden voor, die op zijn beurt weer 0,24 rapper was dan Bles. Omdat Greve en Stevens zich al hadden geplaatst voor de Super GP die morgen verreden wordt, is Bart Bles door zijn derde plek daar nu ook voor gekwalificeerd.

Uitslag

Bron: Horses.nl