Willem Greve aan zet in Bordeaux, nu tweede met Impian D

Na zijn derde plaats in de Wereldbeker van gisterenavond zat Willem Greve vanmorgen alweer vroeg in het zadel van zijn nieuwe troef, de twaalfjarige Impian D (v. VDL Bubalu). In CSI5* 1,50m.-rubriek, een accumulator met Joker, stuurde hij de bij meerdere stamboeken goedgekeurde-hengst naar de tweede plaats.