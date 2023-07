Willem Greve: ‘Achteraf is natuurlijk makkelijk praten maar ik ben oprecht blij’

Willem Greve, bekend als een nuchtere Tukker, is na zijn overwinning met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) in de Grote Prijs van Rotterdam nog steeds blij. “Oprecht blij. Ik was echt, echt, echt oprecht blij. Vorig jaar had ik zoals bekend wat tegenslag en dit jaar wilde ik gaan knallen. Ook dat loopt anders dan gepland door de blessure van Grandorado TN. Er moest dus een nieuwe planning komen", vertelt de topruiter in de serie 'Nagenieten van CHIO 2023'.

“Die planning heb ik echt op Rotterdam gericht. Ik heb Mannheim en Wiesbaden gereden en had daarna de keuze tussen La Baule en Bratislava. In overleg met de bondscoaches Jos Lansink en Vincent Voorn heb ik voor de laatste wedstrijd gekozen en ook dat liep goed”, vertelt Willem Greve.

Echt even nodig

“Achteraf is natuurlijk altijd makkelijk praten, maar het is precies gelopen zoals ik voor ogen had. Ik was de laatste starter in de barrage die klonk als een klok. De één na laatste oxer werd slecht gesprongen en ook ik had daar wat geluk. De rest van mijn barrage was super. Een barrage die ik trouwens heel mooi vond. Hij liep strak en je hoefde niet geforceerd te rijden om goed in het ritme te komen. Als je wint, ben je natuurlijk altijd blij, maar als je als laatste starter in de barrage in je eigen land de Grote Prijs wint, mooier kan niet. Dat ik extra blij was, kwam doordat ik deze overwinning na alle tegenslag echt even nodig had.”

Sfeer verhogend

“Over eigen land gesproken, de sfeer was dit jaar bijzonder goed. De nieuwe opzet van het CHIO vind ik zeer geslaagd. De tribune rechts van de ingang van de ring vind ik sfeer verhogend, dat was voorheen een wat saaie hoek. Afgelopen jaar heeft het CHIO sowieso stappen gemaakt. Voorheen was het veelal zakelijk publiek wat weinig meeleefde, maar dat is door de nieuwe opzet echt veranderd. Wat ook zijn uitwerking heeft op het ‘gewone’ publiek. Ja, ik vind dat het CHIO de laatste jaren een veel populairder concours is geworden. Heel positief hoe het CHIO dat voor elkaar heeft gekregen. Hoe meer mensen, hoe beter, of dat nou zakelijk publiek is of jeugd.”

Andere rubrieken upgraden

“Natuurlijk zal ook mee spelen dat TeamNL springen voor de derde keer op rij de landenwedstrijd heeft gewonnen en ik hoop echt dat het CHIO de landenwedstrijd kan behouden. Echter mocht dat niet lukken, dan zie ik ook kansen. Als het vrijgekomen prijzengeld gebruikt gaat worden om de andere rubrieken te upgraden, zullen de topruiters zeker blijven komen. Ondanks de altijd aanwezige concurrentie van Aken.”

Grandorado TN

Tenslotte wil ik nog zeggen dat het goed gaat met Grandorado TN. Het lijkt oké, maar hij krijgt de rust die hij verdient. En meer. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen en dat is nog ver weg. Daar gaan we ons in alle rust op richten.”

Bron: CHIO