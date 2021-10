Willem Greve derde met Highway M TN in 1.45m Oliva

Vanmiddag bemachtigde Willem Greve met de negenjarige KWPN'er Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Oliva. Greve kwam met de Team Nijhof-hengst niet in de buurt van het hout en klokte de derde tijd van 34,62 seconden.

Jérôme Guery bleef iedereen de baas in de tweefasen-rubriek. Hij rekende in het parcours op de Nabab de Reve-dochter Margriet de Mariposa. De combinatie kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep en zette de snelste tijd van 33,87 seconden op het scorebord.

Hendrickx tweede

Het lukte Dominique Hendrickx niet om Guery te verslaan. Met de elfjarige BWP’er Koriano van Klapscheut (v. Lord Z) finishte hij zonder springfouten in 34,29 seconden.

Nederlanders in top tien

Michael Greeve en Patrick van der Schans eindigde ook in de top tien. Greeve werd zesde met de elfjarige KWPN’er Eurohill’s Fyolieta (v. Carambole). De combinatie zette een foutloze ronde neer in 35,69 seconden. Afgelopen weekend was de combinatie ook al goed op dreef in Oliva door de overwinning te pakken in een 1.40m-rubriek direct op tijd. Van der Schans had naar Spanje Graniet ES (v. Flamenco de Semilly) meegenomen. De combinatie reed een foutloze ronde in 37,08 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl