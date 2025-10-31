Willem Greve en Candy Luck Z hebben vorm te pakken: overwinning in 1,50m Lyon

Willem Greve en de tienjarige Zangersheide-merrie Candy Luck Z (v. Comme Il Faut) laten zich deze week uitstekend laten zien tijdens de CSI5* in Lyon. Na een vijfde plaats in het 1,45 m gisteren, zegevierde het duo vandaag in de 1,50 m-rubriek. Greve bleef foutloos en noteerde een tijd van 61,69 seconden, goed voor de overwinning en een prijzengeld van 7.050 euro.
Consistentie
il die de het behaalde wat hun en voor m bovendien van 1,50 de Eerder seizoen dit naar al onderstreept. Oliva. maand familie in Prijs de Grote Kronenberg meerdere rijdt Valkenswaard, Greve vorm overwinning consistente reed de deze hij Begin Comme ook in duo topvijfklasseringen Faut-dochter, Volpi,
Uitslag
Horses.nl Bron:
