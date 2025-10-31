Willem Greve en Candy Luck Z hebben vorm te pakken: overwinning in 1,50m Lyon

Petra Trommelen
Willem Greve en Candy Luck Z hebben vorm te pakken: overwinning in 1,50m Lyon featured image
Willem Greve, hier met Pretty Woman van 't Paradijs. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Willem Greve en de tienjarige Zangersheide-merrie Candy Luck Z (v. Comme Il Faut) laten zich deze week uitstekend laten zien tijdens de CSI5* in Lyon. Na een vijfde plaats in het 1,45 m gisteren, zegevierde het duo vandaag in de 1,50 m-rubriek. Greve bleef foutloos en noteerde een tijd van 61,69 seconden, goed voor de overwinning en een prijzengeld van 7.050 euro.

