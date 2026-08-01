Willem Greve en Cero Blue TN doen goede zaken in 1,50 m. Dinard

Willem Greve heeft Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) uitstekend aan het springen op CSI Dinard. Zowel donderdag als vrijdag bleef de combinatie foutloos en eindigde beide dagen in de prijzen. Dat was toen over 1,45 m., vandaag ging het een gaatje hoger. Ook in het het 1,50 m. direct op tijd was er succes, hier sprong Greve met de KWPN-goedgekeurde hengst naar de vierde plaats.
TN. van kwamen 32 in de In deze met voor Greve vierde rubriek combinaties zes bleven foutloos, prijs. de over wat finish seconden was waaronder er Zij Blue Willem goed Cero 71,82
allersnelst Maher
met deed Tame Sea Hij (v. euro. Ginger sneller hoofdprijs P. Maher. Tame) Gudrun Z seconden. daarmee Ben met Plot met seconden aanzienlijk drie drie werd 62,16 en de over allersnelste Quadrio tijd door Farah 63,01 Verberne klokte een, verdiende twee en de V.V. coast Blue van waren tweede. Chica 63,17 top een seconden er (v. Julien compleet KWPN-merrie 7.500 met de Anquetin daarmee gefokte Patteet Blue) als van De maakten nummers en en
op Vorsselmans vijf
Comme en en De Chacco-Blue). Blue foutlozen, C. Chacalua zes, PS vijf Annelies Vorsselmans overige W de Nicolas nummers met faut) twee Pizarro (v. waren Z met il en (v. Kulottie daarmee
Uitslag
Bron: Horses.nl
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