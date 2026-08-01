Willem Greve en Cero Blue TN doen goede zaken in 1,50 m. Dinard

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Willem Greve en Cero Blue TN doen goede zaken in 1,50 m. Dinard featured image
Willem Greve met Cero Blue TN. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Willem Greve heeft Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) uitstekend aan het springen op CSI Dinard. Zowel donderdag als vrijdag bleef de combinatie foutloos en eindigde beide dagen in de prijzen. Dat was toen over 1,45 m., vandaag ging het een gaatje hoger. Ook in het het 1,50 m. direct op tijd was er succes, hier sprong Greve met de KWPN-goedgekeurde hengst naar de vierde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant