Willem Greve en Grandorado achtste in Hamburg

Kersvers Nederlandse kampioenen Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) zijn de openingsdag van Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg begonnen met de achtste plaats in een 1,45m over twee fasen. Greve reed een gecontroleerde rondje met Grandorado en finishte de tweede fase in 41,83 seconden, wat hem 2 strafpunten voor de tijd kostte.

De tijd stond met een toegestane tijd van veertig seconden vrij krap en slechts drie combinaties eindigden foutloos en binnen de toegestane tijd. Rene Dittmer en Corsica (v. Connor) werden met 0/0/36,44 eerste, gevolgd door Tim Rieskamp-Goedeking met Zinano G (v. Zinedine) in 0/0/37,52. Trevor Breen en Highland President (v. Clinton) maakten de top drie compleet. De Ier stuurde de twaalfjarige KWPN’er in 37,87 seconden over de finish.

Bron: Horses.nl