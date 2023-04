Willem Greve en Highway hoeven alleen paar Fransen voor te laten

In het hoofdnummer vandaag op CSI Fontainebleau, een 1,50 m direct op tijd, reed Willem Greve met de KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) een strakke ronde. Daarmee een mooi begin van het outdoorseizoen voor het duo dat vorig werd gekroond werd tot Nederlands kampioen. In de 64 combinaties tellende rubriek hoefde Greve slechts vier thuisrijders voor te laten gaan.

Greve en Highway hadden nipt iets meer dan 71 seconden nodig om het parcours foutloos af te leggen. De klok stopte bij 71,05 en dat was goed voor de vijfde plaats.

Anquetin allersnelst

De thuis rijdende Fransen bezetten plaats een tot en met vier met als allersnelste Julien Anquetin en Cesus de Fougnard (v. Tlaloc M). Met de razendsnelle tijd van 67,16 seconden was Anquetin de overtuigende winnaar en het bijbehorende prijzengeld van 7.500 euro.

Eldorado-zoon op twee

Nicolas Deseuzes deed een goede poging maar moest zijn meerdere erkennen in landgenoot Anquetin. Met Eldorado Sunheup Z, net als Greve’s Highway een goedgekeurde zoon van Eldorado van de Zeshoek, spong Deseuzes in 70,01 seconden naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Nicolas Delmotte. Met Ilex VP (v. Diamant de Semilly) kwam hij in 70,27 seconden over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl