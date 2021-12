Willem Greve en Highway M TN klasse apart in hoofdnummer Kronenberg

Met zeven Nederlanders in de barrage van twintig was Nederland goed vertegenwoordigd in het hoofdnummer vandaag in Kronenberg. In de beslissende omloop was Willem Greve een klasse apart. Hij stuurde de KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) in de razendsnelle tijd van 35,31 seconden door het barrageparcours over 1,45 m. en won daarmee met twee seconden voorsprong de rubriek.