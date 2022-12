Willem Greve en Highway M TN winnen Grote Prijs Mechelen

In de mega spannende Grote Prijs van Jumping Mechelen behaalden slechts vijf combinaties de barrage. Daarin was Willem Greve een klasse apart. Met de hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek TN x Chellano Z) klokte hij 35,36 seconden en was daarmee met afstand de snelste. Daarmee ging de zege en het bijbehorende prijzengeld van 15.750 euro zeer verdiend naar Greve.

Drie Belgen en een Zwitser streden om de volgprijzen maar in de beslissende barrage bleef, naast Greve, alleen Jeroen Appelen foutloos. Hij kwam met Moningo-D van’t Heyveld (v. Thunder van de Zuuthoeve) in 37,38 seconden over de finish en werd tweede.

Twee keer Philippaerts en Schmitz

Snelste vierfouter (35,50 seconden) in de barrage was Olivier Philippaerts die zo met H&M Legend of Love (v. Landzauber) de derde prijs mocht ophalen. Ook Thibault Philippaerts liep met Kannan-zoon Derby de Riverland in de barrage vier stafpunten op en werd met een tijd van 37,88 vierde. De Zwitserse ruiter Edouard Schmitz kreeg met Gamin van’t Naastveldhof (v. Chacco Chacco) ook een springfout en zijn tijd van 42,86 seconden betekende de vijfde plaats.

Video: Equestrian Communication

Uitslag

Bron: Horses.nl