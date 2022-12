Willem Greve en Highway scoren in 1,45 Genève

Willem Greve had de KWPN-hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) vandaag goed aan het springen op CSI Genève. In het tweefasen over 1,45 m klokte het duo 26,60 seconden en dat was goed voor de derde prijs in deze sterk bezette rubriek.

Allersnelst was Simon Delestre. De Franse ruiter kwam met de KWPN-ruin Iniesta V (v. Zambesi TN) in 25,26 seconden over de finish en mocht daarmee de dikst gevulde enveloppe met 2.500 Zwitserse frank ophalen. Op drie zijn landgenote Melanie Cloarec die er met Nora de Mariposa (v. Elvis Ter Putte) 25,81 seconden over deed.

Uitslag

Bron: Horses.nl