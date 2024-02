Willem Greve en Highway TN winnen Gothenburg Trophy, Kim Emmen derde

Willem Greve rijgt de topklasseringen aan elkaar aan het begin van dit Olympische jaar. Na een topweekend op Jumping Amsterdam (met drie paarden), een derde plaats in Grote Prijs van Opglabbeek vorige week met Grandorado TN is er dit weekend alweer prijs. De eerste welteverstaan met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek TN) in de Gothenburg Trophy, een 1,55m. met barrage.

De barrage telde acht combinaties, met Willem Greve en Highway TN N.O.P. aan de top van het klassement. Hij stuurde de twaalfjarige hengst naar 34,08 seconden. Greve werd gevolgd door de Zweeds Peder Fredicson, die met de Diamant de Semilly-zoon Alcapone des Carmille in 34,51 seconden over de finish kwam.

Emmen en Kersten

En dat is niet het enige Nederlandse succes in de hoofdrubriek op de Wereldbekerwedstrijd in Göteborg: Kim Emmen stuurde de Namelus R-zoon Inflame Go met een foutloze ronde in een tijd van 37,05 seconden naar de derde plaats. Ook Lars Kersten haalde de top-5 met Funky Fred vh Marienshof (v. Fantomas de Muze). In de barrage reed Kersten een snelle ronde, maar zag net als de nummer vier (de Braziliaan Yuri Mansur) één balk naar beneden vallen. Met 34,16 seconden op de klok was plaats vijf aan hem besteed.

Acht strafpunten

Ook Harrie Smolders verscheen voor Nederland aan de start in de Gothenburg Trophy in het zadel van Deesse de Kerglenn (v.Mylord Carthago). In het basisparcours kreeg de combinatie twee springfouten.

Uitslag

Bron: Horses.nl