Willem Greve en KWPN-hengst Highway TN opnieuw bovenaan

De negenjarige KWPN-hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek TN x Chellano) sprong in zijn carrière naar heel wat successen en vandaag was het opnieuw raak. In het 1,45 m. van CSI Opglabbeek stuurde Willem Greve de Nijhof-hengst naar de zege. Daarmee ging het duo op herhaling na de overwinning van vorige week.

Een lekker begin dus voor Willem Greve en Highway aan het CSI in België. Met 34,40 seconden klokte het duo de snelste tijd in de barrage van het parcours over 1,45 m.

Thomas en Martinsen

Gilles Thomas volgde op de tweede plaats. De Belgische ruiter reed Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker) in 35,78 seconden over de eindstreep. De Zweedse Karin Martinsen legde met Chrystal Blue (v. Chacco Blue) het parcours af in 37,39 seconden en werd daarmee derde.

Bron: Horses.nl