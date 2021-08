Willem Greve klasse apart in Brussel

Willem Greve was met zijn hengsten vandaag goed op dreef op CSI Brussel. Met Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek TN x Chellano Z) werd Greve tweede in het 1,45 m. en met Carambole (Cassini x Concerto) mocht hij de eerste prijs ophalen in het hoofdnummer over het 1,50 m.

In het twee fasen over 1,45 m. moest Greve de Braziliaanse ruiter Francisco José Mesquita Musa voor laten gaan. Die klokte met Catch Me Imperio Egipcio (v. Contagio) de allersnelste tijd. In deze rubriek viel ook Harrie Smolders in de prijzen. Hij reed Monaco (v. Cassini II) naar plaats negen.

Hoofdnummer voor Carambole

In het hoofdnummer, een 1,50 m. direct op tijd, pakte Greve de overwinning. Dat deed hij met de 17-jarige tophengst Carambole. Met de snelle tijd van 60,20 seconden was het duo ruim een seconde sneller dan Lillie Keenan met Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur).

Uitslag 1,45 m.

Uitslag 1,50 m.

Bron: Horses.nl