Willem Greve maakt rentree na ernstige blessure

Afgelopen juli kwam Willem Greve op CH de Wolden onfortuinlijk ten val en brak daarbij zijn enkel en bovenarm. Daardoor was hij maandenlang uitgeschakeld en ging er een streep door het WK in Herning. Maar nu is er goed nieuws voor Greve: hij maakt komend weekend op CSI Opglabbeek zijn rentree. Daar rijdt Greve onder andere zijn toppaard Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek TN x Carlolus II).

“Iedereen zei: Grandorado is nog jong en die springt in Parijs ook nog wel de pannen van het dak. Maar in onze sport zijn er niet zo veel van dit soort momenten en als je je paard er dan klaar voor hebt….. We hebben ‘m speciaal dit seizoen niet laten dekken, ik heb Aken laten schieten voor Herning. Maar dan houdt ineens alles op”, vertelde Greve na zijn val aan Horses.nl.

Minute Man

Naast zijn tophengst Grandorado neemt Greve ook de achtjarige BWP-hengst Minute Man (Vigo d’Arsouilles x Montender) mee naar Opglabbeek.