Willem Greve met Formidable: snel zonder hard te rijden op CSI Ommen

Ruim 2,5 seconde bleef Willem Greve met Carambole-merrie Formidable voor op de concurrentie in de 1,50m Big Tour op CSI Ommen. Toch was de 3* Big Tour zeker geen ‘jaagproef’, stelt de kersverse winnaar. “Die merrie is van nature snel, daar hoef ik niet hard voor te rijden. Ik heb gewoon geprobeerd een strakke rit te rijden en weinig meters te maken. Ze sprong goed tot het einde; heel simpel en makkelijk. Dat bleek genoeg voor de winst.” Jens van Grunsven had met Cika (v. Can Cun LS) het nakijken en werd tweede, het podium werd gecomplementeerd door Michel Hendrix met Fair Field (v. Zirocco Blue).

Willem Greve is content met de negenjarige Carambole-nazaat, die hij als vijfjarige samen met Teus van de Brink aanschafte. “Het is gewoon een goede merrie. Als vijfjarige werd ze derde in Lanaken, een jaar later vierde. Vorig jaar liep ze in de tweesterren Grote Prijzen vooraan mee.”

‘Een modern springpaard’

De ruiter uit Almelo zit momenteel goed in zijn paarden voor het hogere werk. “Dat is een geluk, daardoor kan ik Formidable, die met haar negen jaar natuurlijk nog jong is, selectief inzetten. Ze heeft niet alle concoursen gelopen, maar wel de goede. Ze was in alle proeven geplaatst, dat doet ze goed. Het is gewoon een super fijn paard, heel licht en makkelijk. Echt een modern springpaard.”

Faro in Grote Prijs

Voor de 1,55m Grote Prijs van het Vechtdal door Handelshuis Schuttert morgen, zadelt Greve Faro (v. Calvaro). Die kwam vrijdag ook al in actie en dit wordt zijn eerste driesterren Grote Prijs. “Ik heb er niet echt verwachtingen van. Ik ga proberen een goede rit neer te zetten en hem een goede ervaring te laten opdoen. Het resultaat is dan secundair”, aldus Greve, die stelt dat de regio heel blij mag zijn met alle hippische activiteiten.

‘Bak volk’

“Alleen de afgelopen maand al. Eerst het EK, toen twee weken De Wolden en nu CSI Ommen, dat is gewoon prachtig mooi. Als je ziet hoe de familie Schuttert ooit is begonnen met een nationaal concours hier en dat uitgebouwd heeft tot internationaal. De faciliteiten zijn super, het vraagprogramma is goed en er is een bak volk. Geen wonder: de entree is gratis en er is veel entertainment. Gister het puissance springen en vandaag weer de veulenveiling: het is niet alleen springen, het is echt een paardenshow. Dat vinden mensen mooi. De boel is gewoon top voor elkaar.”

Bijna 95 auto’s

In de afsluitende rubriek van vandaag, de 1,45m Medium Tour finale, wist Maikel van der Vleuten met Idi Utopia (v. Qusimodo Z) in het staartje van de strijd John Whitaker met Argento (v. Arko III) te kloppen. “We hebben vanavond mooie sport kunnen maken”, reageerde de winnaar na afloop. “Ik geniet ervan dat mijn paarden het goed doen, dat kan zo weer anders zijn.” Van der Vleuten genoot er ook van om fenomeen John Withacker op de Driehoekshoeve aan het werk te zien en vroeg hem na afloop gekscherend de hoeveelste gewonnen auto dit voor Withaker zou zijn geweest als de Nederlander hem niet had geklopt. “Hij antwoordde de 95ste of zo, kun je nagaan. Dit is mijn derde, geloof ik”, lacht Van der Vleuten.

Derde werd Harm Lahde met Oak Grove’s Americana (v. Aganix du Seigneur). Frank Schuttert haalde in eigen huis de vijfde prijs binnen met Latina van het Avenhof (v. Diarado).

