Willem Greve naar tweede plaats in 1.45m Oliva

Willem Greve deed zojuist goede zaken in de barrage van het 1.45m-parcours in Oliva. In het zadel van de achtjarige BWP'er Pretty Woman van't Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles) liet hij alle balken in de lepels liggen en noteerde hij met 39,85 seconden de tweede tijd. Greve vormt sinds mei 2021 een combinatie met de merrie. Eind augustus was het paar ook al succesvol door tweede te worden in de barrage van het 1.35m voor jonge paarden.