Lansink over uitvallen St. Gallen: ‘Dit vervang je niet met een andere wedstrijd’

het Jos voorbereiding niet agenda van mijn rekening St.Gallen bondscoach het de Lansink belangrijke en ruiters er FEI Spelen graag door op is wel concours op een rijden vervang halte wedstrijd. over waren “Het St. van streep die Ik nog afgestemd een teamdruk Horses onze League eens in waar je andere een de Lansink. de Olympische want de die als had met in zegt Gallen, van het richting team. met Parijs. sprak staat”, uitvallen Dat hele afgelasten Longines zien rijden niet of wedstrijd Nations-wedstrijd

bizarre dit doet niets en nog picobello organisatie hier wat “Maar voor in je toen grasmat kwamen enigszins de niet Alles was ook teveel van jaren van buien voegen: nog de aan er buien zo alles er een toch zeer kwaliteit, eerste dat want meer toe Maar uit. staat onder echt aan water is weer en domper was de nuchter Ook goede die vreselijke waren het goede.” die Om er dag want zag wolkbreuken. was te geweest.

overeenstemming Snel

altijd het geen “Aangezien team ons bij een is ons niet snel blessure de dat wedstrijd de was want een van bij we gingen waard. al voorop paarden gezondheid rijden van overeenstemming staat in paard

daar over ontkom niet het aanbrengen, je gaan want moet ik Nu nadenken wijzigingen stappen in volgende ik wat wat aan.” de moeten programma zal

Smolders Asten Greve, broers Van en

Harrie Leopold is Het en van CSI krijgen een eigen komt dat de Smolders aanmerking in hij startplaats als regerend op Mathijs nog Nederlands in broers land, en Greve, in de zouden Willem Greve in landenwedstrijd Asten Kessel rijden kampioen. mogelijk kan Gallen. vanmiddag daarvoor eventueel Sankt

Lees ook:

https://www.horses.nl/springen/fei-nations-cup-springen/willem-greve-krijgt-mogelijk-startplaats-op-csi-kessel

Bron: Horses.nl