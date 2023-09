Willem Greve over EK: ‘Heel trots op Highway’

Willem Greve heeft het FEI Europees Kampioenschap voor springruiters met een knappe opmars afgesloten. In Milaan eindigde Greve met de hengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) uiteindelijk op de tiende plaats. “Ik ben heel trots op mijn paard, dat hij zo voor mij gestreden heeft”, vertelt Greve na afloop van het kampioenschap, dat gewonnen werd door de Zwitser Steve Guerdat en Dynamix de Belheme (v. Grafton).

Voor Nederland kwamen Willem Greve en Jur Vrieling in actie in de individuele finale van het Europees kampioenschap, die was opengesteld voor de 25 hoogstgeplaatste combinaties na de drie eerdere EK-omlopen.

Vrieling teleurgesteld

Jur Vrieling en zijn 11-jarige schimmel Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) kregen een fout op de uitsprong van de dubbel, die listig na de sloot stond opgesteld. Even later viel er helaas nog een balk op de graspiste in Milaan, waardoor Vrieling op de 18e plaats eindigde. De teleurstelling was groot bij de ervaren ruiter: “Long John sprong eigenlijk heel goed, maar op de eerste dubbelsprong kwam ik te hard aangereden. Bij de afzet op de insprong voelde ik al dat ik de tweede niet meer ging redden en dat gebeurde ook”, vertelt Vrieling die vooraf gehoopt had op een medaille. “Met het team en je hoopt dan ook individueel. Met een vijfde of zesde plek was ik ook blij geweest, maar met de 18e plaats ben ik niet tevreden.” Reflecterend op wat er anders had gekund zegt Vrieling: “Met het parcourslopen hadden we duidelijk met elkaar de beslissing genomen over zes galopsprongen naar de dubbel toe. Ik had daar een lichte twijfel over, maar dacht het komt wel goed, maar het kwam niet goed, ik had daar een zekerheidje moeten inbouwen.”

Snel geworden

Vrieling looft de kwaliteiten van zijn paard. “We hebben er hard aan gewerkt om hem wat sneller te maken en dat is hij inmiddels ook, want in de jacht en in de landenwedstrijd was hij het snelste paard van Nederland. Alleen voor dubbelsprongen moet ik echt de tijd nemen”, vertelt Vrieling die ruiterlijk toegeeft dat hij ten onrechte nog steeds bang is voor tijdfouten. “Als ik vandaag iets meer tijd genomen had, had ik zeker een fout kunnen voorkomen, dat was ook zo in de laatste ronde van de landenwedstrijd. Een tijdfout is altijd nog beter dan een fout. Ik moet daar zelf weer meer op gaan trainen om bij mezelf die knop om te zetten, mijn paard is inmiddels snel genoeg. Hij was in vorm en was ook nog steeds niet moe toen hij het parcours uitkwam, ik moet gewoon beter rijden”, aldus Vrieling.

Greve: ‘Enorm zwaar’

Willem Greve en de 11-jarige Highway TN (v. Eldorado van de Zeshoek) begonnen vanaf de 22e plek in het tussenklassement aan de eerste ronde van de finale. Highway TN, die debuteerde op een groot kampioenschap, tikte met het achterbeen een balk uit de lepels van het eerste element van de driesprong. Greve en zijn scherpe hengst bleven verder knap zonder fouten in het zware parcours waarin veel fouten gemaakt werden. De ruiter uit Markelo steeg in het klassement en wist zich nipt te plaatsen voor de allesbeslissende finaleronde waarin de 12 hoogstgeplaatste ruiters mochten strijden om het individuele eremetaal. Als eerste starter in de allesbeslissende ronde spring Highway TN nog gretig in het rond. Hij trotseerde de eerste zeven hindernissen dan ook met speels gemak. Op laatste lijn bij hindernis acht, een oxer, ging de voorste balk eraf en eindigde Greve en Highway TN op de nette tiende plaats. Greve: “Het was enorm zwaar alle dagen, vooral de laatste van de landenwedstrijd en de twee rondes van vandaag waren zware omlopen. Ik ben echt heel, heel trots op mijn paard. Dit was zijn eerste grote kampioenschap. De manier waarop hij alle dagen gesprongen heeft was geweldig, hij werd eigenlijk elke dag beter. Dat belooft veel goeds”, aldus de trotse ruiter die blij was dat hij bij de beste 12 ruiters zat. “Zo kon mijn paard mooi deze extra ervaring opdoen. Ik heb zelf zeker wat steekjes laten vallen en dan loop je zo’n kampioenschap eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan. Er zijn nog wel wat dingetjes waar we aan moeten werken, want een foutje wordt in zo’n kampioenschap afgestraft. De beste ruiter heeft gewonnen en we hebben mooie sport gezien. Ik moet nog scherper gaan rijden en geen rijfouten maken. Highway doet er alles aan om de balken te laten liggen, dat belooft nog veel goeds voor de toekomst”, aldus Greve.

Uitslag individueel klassement

Goud: Steve Guerdat (Zwi) – Dynamix de Belheme, 0.43 strafpunten

Zilver: Philipp Weishaupt (Dui) – Zineday, 4.31 strafpunten

Brons: Juliën Epaillard (Fra) – Dubai du Cedre, 4.61 strafpunten

10 – Willem Greve – Highway M TN N.O.P. , 19.57 strafpunten

18 – Jur Vrieling – Long John Silver 3 N.O.P.

Bron: KNHS / Horses.nl

