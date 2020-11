Willem Greve scoort met twee talenten in MET Young Horse Champions Trophy

Willem Greve heeft goede zaken gedaan in de MET Young Horse Champions Trophy. Met Opium JW van de Moerhoeve (Kannan x Nabab de Reve) werd hij zesde bij de zesjarigen en met Cadeauminka (Kannan x Jodokus) eindigde hij vijfde in de rubriek voor zevenjarigen. In diezelfde rubriek stuurde Dennis van den Brink I am (Etoulon x Vingino) naar plaats vier.