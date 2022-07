Willem Greve uitgeschakeld door zware val CH De Wolden

Tijdens één van de wedstrijden van het concours hippique De Wolden in Veeningen is de Nederlandse ruiter Willem Greve uit Markelo donderdagmiddag zwaar ten val gekomen. Greve, die woensdag nog te horen kreeg dat hij is geselecteerd voor het wereldkampioenschap, van 6 tot en met 14 augustus in het Deense Herning, is met schouderletsel naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Daar wordt de 39-jarige Greve verder onderzocht.