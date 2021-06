Willem Greve en Opium vierde bij jonge paarden in Valkenswaard

Jane Richard Philips schreef vanmorgen de rubriek voor zes- en zevenjarigen in Valkenswaard op haar naam. In het zadel van de bij Zangersheide geregistreerde Aequitus vh bergerhof Z (v. Andiamo) bleef de Zwitserse amazone foutloos in het twee fasen-parcours en zette de winnende tijd neer van 33,37 seconden. Begin mei liet de amazone ook van zich horen met de bruine ruin door een jonge paarden-rubriek te winnen in Busto Arsizio.

Ellen Whitaker deed het een stuk rustiger aan met de zevenjarige KWPN’er Juanito van de Zeilhoek (v. Otello de Villeneuve) en eindigde op de tweede plaats. De Britse amazone kwam ook zonder kleerscheuren aan de finish met het fokproduct van H. Verhoeven, maar was 3,91 seconden langzamer.

Guery derde

Jérôme Guery werd derde met de zevenjarige hengst Tender Dream Hero Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de eindstreep in 38,18 seconden.

Greve beste Nederlander

Willem Greve was in deze rubriek de beste Nederlander en eindigde op de vierde plaats. Hij had voor dit parcours de getalenteerde dekhengst Opium Jw van de Moerhoeve TN (v. Kannan) gezadeld. Greve kwam met de Team Nijhof-hengst niet in de buurt van het hout en klokte 39,17 seconden.

Bron: Horses.nl