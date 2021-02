Willem Greve vierde in 1.50m op Sunshine Tour

Met de hengst Carambole (v. Cassini I) behaalde Willem Greve vanmiddag de vierde plaats in het 1.50m tijdens de Sunshine Tour in het Spaanse Vejer de la Frontera. Met een barrage tijd van 38.68 seconden was hij net iets langzamer dan de Britse Jack Whitaker die de merrie Scenletha (v. Scendix) in 38.64 seconden naar een derde plek stuurde.