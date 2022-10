Willem Greve viert rentree met drie foutloze rondjes

Een dag na zijn uitverkiezing voor het Nederlandse WK-team kwam Willem Greve ongelukkig ten val en brak daarbij zijn enkel en bovenarm. Daardoor ging er een streep door het Wereldkampioenschap in Herning. Op CSI Opglabbeek keerde de topruiter weer terug in de ring en hij had zich mooiere rentree kunnen wensen. Met alle drie zijn paarden kwam hij foutloos over de finish.

Greve reed zijn toppaard Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek TN x Carlolus II) na een foutloze rit woensdag in het 1,30 m vandaag in het 1,40 m. wederom naar een nulronde. Met Minute Man (Vigo d’Arsouilles x Montender) hield hij de lei schoon in het 1,30 m en het succes werd compleet gemaakt door Kyrlanthe (Tangelo van de Zuuthoeve x Gran Corrado). Met deze zevenjarige merrie kwam Greve uit bij de jonge paarden.

Uitslag 1,40 m

Uitslag 1,30 m

Uitslag 7/8-jarigen