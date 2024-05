Willem Greve wint 1.55m Rome met Grandorado TN N.O.P.

Willem Greve bewees vandaag opnieuw dat Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek) in topvorm is. Nadat het duo vorige maand al Nederlands kampioen werd, wonnen ze vandaag de CSIO5* rubriek in Rome. Mario Stevens volgende op plaats twee en Giacomo Bassi maakte het podium compleet.

Willem Greve stuurde de 13-jarige hengst foutloos rond in de barrage in een tijd van 36.01 seconden. De laatste starter van de barrage, Mario Stevens, maakte het spannend. De Duitser bleef eveneens foutloos met Starissa Frh (v. Stakkato Gold), maar klokte een tijd van 36.75 seconden en werd daarmee tweede. Giacomo Bassi werd derde met Cape Cod (v. Tornesch). De Italiaanse ruiter zette in een tijd van 36.79 seconden ook een foutloze ronde neer.

Uitslag

Bron: Horses.nl