Willem Greve wint met Highway M TN 1.45m Oliva

Vanmiddag bleef Willem Greve met de negenjarige KWPN'er Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) iedereen de baas in de 1.45m-rubriek in Oliva. Greve kwam met de Team Nijhof-hengst niet in de buurt van het hout en zette de winnende tijd op het scorebord van 27,80 seconden.