Willem Greve wint paardenwissel The Dutch Maters: ‘Dit is puur genieten’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Willem Greve, hiet met Grandorado TN N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Willem Greve ging als titelverdediger van start in de spannende paardenwissel op The Dutch Masters. Met zijn Wereldbekerzeges dit seizoen liet Greve al zien dat hij de man in vorm is en dat bewees hij vanavond opnieuw. In Den Bosch bleef Greve met alle vier de paarden foutloos en won daarmee op overtuigende wijze de ‘Best Of Champions’.

