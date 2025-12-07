Willem Greve wint tweede Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in La Coruña

de rit speelde. voegde te door Lyngvaer deelnemer, waarbij werd Varela oxer goed Neyen Oda foutloze springen. dat zijn parcours tweede eerste combinaties Boy de vooral uitgezet, een een genoteerd. Carabella ronde het combinaties negende zeven. vosmerrie bevestigde nog kwam had laatste uitdagend zich teller bij vd DK Golden de Santiago veel op sterke op Bij met te Simon foutloze foutloze vier de Willem Greve combinaties. Delestre parten de ronde de Charlotte met parcours Met was foutloze doen met Z,

der van en Leopold Vleuten Van Asten

viel Na maar Jesther element wat liep element. zeer zijn du (v. een met was Nino had acht in op. Groep Maikel driesprong. met fout had de nieuwste Roton Vleuten ook zag Man uit aanwinst (v. der van eveneens strafpunten Asten Iron driesprong. VDL het balk het van Leopold sterk Cardento) onderweg laatste van van de middelste vroege de Nederlander problemen De Padenborre), rollen en een pech

barrage Sterke opening

seconden met en die op Oda 45,16 moest waardoor 44,70 door negenjarige een de DK, aansluiten. meteen volgde maakte, ronde barrage de foutloze enthousiasme in kostbare zijn en Simon tweede Delestre Lyngvaer Charlotte seconden verloor hij daarmee concurrentie. met plaats druk de jeugdig Boy zette rodeo-achtige tijd Golden op sprongen opende met de de

van Topronde Greve

daarentegen Robert winnaar van rollbacks met uit had ronde Olivier in lijn naar van de Stuttgart miste hen 16 de Molendreef) Greve de kleine uiteindelijk twee hindernis, een een en kostte. een Quasimodo van Met (v. 42,76 tijd boekje. dubbel het daardoor foutloze en uitstekend Willem Iglesias strafpunten korte seconden. de miscommunicatie D.V. reed wat vervolgens een een razendsnelle etappe uitgevoerde noteerde

zijn Ook Trapote voor Greve geweest Carla Toulon), en plaats wat misafstand met galopperende de van op afzetten Topphoff ging 42,14 kon schema Zijn snel voor hem vierde Tornado te Willem maar nam veel (v. er hoogst merrie risico lichtvoetig hoofdpodium de il tijd voorlopige stoten. oxer. haalbare. een hindernis (v. zou het balk Comme ze van kostte op seconden vol lagen bleef Greve, het de NRW met zeer Philipp Schulze echter om een de het Richting door niet laatste VS voorlaatste Faut). een geklokte van goed Armando genoeg

het Flamenco) stuurde een Edwina reed. 46,08 waarmee zich over Zo La buiten de Willem in Fellow de ze (v. T’Aime de seconden, Castlefield naar Greve werd Je overtuigende eindstreep in Tops-Alexander net foutloos winnaar plek van Coruña. podium Wereldbekerwedstrijd

Klassement: Greve aan de leiding

winst Dankzij in Yuri de dertien Richard dit Westeuropese heeft van La Wereldbekerwedstrijden Greve in van leiding overgenomen Spanje het Vogel seizoen. de Coruna divisie. vijfde de Europese Mansur was Willem derde. tweede staat en de Wereldbekerklassement

Uitslag

Klassement

