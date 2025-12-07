Willem Greve wint tweede Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in La Coruña

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Willem Greve wint tweede Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in La Coruña featured image
Willem Greve met Pretty Woman van 't Paradijs. Foto: FEI/Mackenzie Clark.
Door Petra Trommelen

Willem Greve heeft met Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v. Vigo d’Arsouilles) voor de tweede keer dit seizoen een Wereldbekerwedstrijd gewonnen en staat nu bovenaan de Westeuropese ranglijst. Na Stuttgart schreef het duo nu ook de vijfde etappe van de West-Europese League in La Coruña op hun naam. Ze bleven bijna twee seconden voor op Oda Charlotte Lyngvaer, die Carabella vd Neyen Z (v. Carrera VDL) naar de tweede plaats stuurde. Het podium werd compleet gemaakt door Simon Delestre met Golden Boy DK (v. Diamant de Semilly).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like