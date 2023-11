William Funnell chef d’équipe Verenigde Arabische Emiraten

De Britse springruiter William Funnell laat via Instagram weten de rol als chef d'équipe van het springteam uit de Verenigde Arabische Emiraten op zich te nemen. Het team heeft zich begin dit jaar in Doha gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

De springruiter is zelf succesvol geweest in de sport. Hij won onder andere in 2013 teamgoud op de Europese Kampioenschappen en hij was meermaals de winnaar van de Hickstead Derby.

Het springteam van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zich in Doha gekwalificeerd voor de Olympische spelen. William Funnell gaat het team begeleiden op weg naar deze Spelen.

Bron: Horses.nl/ Instagram