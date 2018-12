William Whitaker houdt WB-zege in eigen land

Bijna de helft van alle combinaties, die aan de start kwamen in de wereldbekerkwalificatie in Londen, plaatste zich voor de barrage van deze 1,60m-rubriek. Uiteindelijk bleven er negen ook de tweede keer foutloos en William Whitaker was met Utamaro D Ecaussines goed voor de snelste foutloze rit.

Whitaker kwam meerdere keren uit op een top 5-klassering in een 1,60m-rubriek, maar dit was de eerste keer dat de Britse ruiter met de Diamant de Semilly-zoon de zege opeiste. Met 37,02 seconden was het duo niet het allersnelst in de barrage, dat was Marcus Ehning met Pret a Tout (v. Hiram Chambertin), die in 36,03 seconden finishte, maar wel het snelst foutloos.

Karel Cox

Karel Cox en de KWPN’er Evert (v. Amadeus) mochten zich na een foutloze rit in 37,21 seconden als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Voor Cox waarschijnlijk een dubbel gevoel, nadat gisteren zijn Chalino Z onverwacht overleed in Londen.

Top drie

Laura Kraut was met Zeremonie (v. Cero) goed voor de derde foutloze tijd. De Amerikaanse amazone stuurde de schimmelmerrie, waarmee ze vorige week in Praag zevende werd in de Global Champions Super Cup in Praag, in 37,70 seconden over de eindstreep.

Nederlanders

Doron Kuipers was met Charley de enige Nederlandse combinatie, die zich plaatste voor de barrage. Woensdag werd het duo vijfde in de 1,50m-rubriek in Londen, maar met vier strafpunten in de barrage van deze WB-wedstrijd, kwam het paar zaterdag niet verder dan de zeventiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl