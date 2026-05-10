Savannah Pieters
William Whitaker wint Grand Prix in Lier, Van der Vleuten net buiten top vijf featured image
Maikel van der Vleuten met Jesther Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De tweesterren Grand Prix over 1,45m in Lier heeft vanmiddag een Britse winnaar gekregen. William Whitaker stuurde Millfield Quickstep (v. Quiwi Dream) met een foutloze barrage in 39,34 seconden naar de overwinning. De Brit kreeg de zege echter allerminst cadeau. De Belgische thuisruiter Gilles Thomas zette als laatste starter alles op alles om voor eigen publiek te winnen, maar kwam met Happy Landais (v. Andiamo Semilly) uiteindelijk twee tienden van een seconde tekort. Maikel van der Vleuten viel met Jesther (v. Cardento) net buiten de top vijf.

