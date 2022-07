Wilm Vermeir de snelste in Jachtspringen, Vrieling tweede

Wilm Vermeir zette met Linguini de la Pomme (v.Marius Claudius) in Aken al vroeg in de wedstrijd 60.74 seconden op het bord en daar had uiteindelijk niemand een antwoord op. Jur Vrieling kwam met Chabada de l'Esques (v.Quebracha Semilly) heel dichtbij maar kwam toch net 0.24 seconden tekort. De derde plaats was voor Yuri Mansur met Away Semilly (v.Diamant de Semilly)

Sanne Thijssen had speciaal voor deze rubriek I’m Here (v.Carambole) meegenomen en niet voor niets want in 64.16 seconden bezette ze de vierde plaats. Op de zesde plaats kwam Johnny Pals die met de goed springende Carlotta (v.Conthargos) 66.36 op het bord had gezet.

Uitslag