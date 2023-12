Wilm Vermeir: ‘Ik ga ervoor om twee keer op rij de wereldbeker te winnen in Mechelen’

Het Jumping Mechelen-publiek ontplofte afgelopen jaar toen Wilm Vermeir met IQ van het Steentje (v. Toulon) foutloos door de barrage van de wereldbekerkwalificatie racete. Na meer dan 10 jaar won een Belg weer deze kwalificatie op Jumping Mechelen. Wilm: ''Of ik vaak word aangesproken over Jumping Mechelen? Enorm! Zo veel mensen vragen me of ik in vorm ben, wensen me succes, vertellen dat ze voor me komen supporteren,… Geweldig. Dat geeft me zo veel energie.''