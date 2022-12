Wilm Vermeir: ‘Iq is een echt familiepaard’

Er is niks mooier dan winnen voor je thuispubliek en dat is precies wat Wilm Vermeir vanmiddag heeft gedaan. De Belg won in eigen huis alweer de negende wereldbeker-etappe. De wedstrijd in kerstsferen heeft altijd net dat beetje extra en Vermeir trakteerde het publiek ook nog eens op een thuisoverwinning: ''de barrage liep perfect en mijn paard sprong fantastisch. Eigenlijk was alles gewoon goed,'' aldus Vermeir.

Wilm Vermeir mocht als laatste van start in de barrage en verstoorde daarmee het Duitse feestje. ”Het was geen makkelijke proef en de driesprong (hindernis zeven) was een echte scherprechter. De paarden moesten echt alles geven en de daaropvolgende stijlsprong was extra moeilijk. Ik gaf Iq van het Steentje (v. Toulon) iets teveel ruimte maar gelukkig is het een fantastisch paard.”

Vermeir mocht als laatste van start in de barrage en je kon een speld horen vallen. ”Eigenlijk dacht ik aan niks toen ik op de laatste hindernis af reed. Ik wist dat ik een lange afstand zou krijgen en hoopte gewoon dat Iq van de paal af zou springen.”

Familiepaard

”Ik voel me geweldig. IQ van het Steentje betekent veel voor mij. Het is een echt familiepaard. Hij kwam bij ons als veulen en is nu al 14 jaar in de familie. We zullen hem nooit verkopen. Mijn broer reed hem tot hij zes jaar oud was en toen gaf hij hem aan mij. Ik rijd hem nu alweer acht jaar.”

