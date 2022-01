Wilm Vermeir naar zege in 1.50m-rubriek Abu Dhabi, Jur Vrieling zevende

Wilm Vermeir schreef vanochtend de 1.50m-rubriek in Abu Dhabi op zijn naam met de dertienjarige BWP'er Joyride S (v. Toulon). Het winnende duo liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 35,90 seconden. Jur Vrieling wist met de donker vos Chabada de l'Esques (v. Quebracho Semilly) ook een foutloze ronde neer te zetten, maar in de barrage liet het paar een balk vallen. Met 36,23 seconden op de timer bemachtigde de combinatie de zevende plaats.

Emanuele Gaudiano greep de tweede plaats met de ruin Chalou (v. Chacco-Blue). Het paar bleef foutloos in het 5*-parcours en zette de klok stil in 36,20 seconden. Hiermee was de Italiaanse springruiter 0,05 seconde sneller dan Donald Whitaker met de KWPN’er Feodina (v. Zacharov TN), die op de derde plaats eindigde.

Bron: Horses.nl