Wilm Vermeir niet te stoppen in 1.50m tegen de klok, Smolders tiende

Knokke - Toen Wilm Vermeir eenmaal met Joyride S (v.Toulon) in de ring was geweest was duidelijk dat de enige vraag nog was wie tweede zou worden. Dat werd uiteindelijk Daniel Deusser met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) die bijna een seconde meer tijd nodig had om het 1.50m parcours tegen de chrono uit te rijden. Eduardo Pereira De Menezes schoof als derde aan in de prijsuitreiking. Met H5 Elvaro (v.Calvaro Z) noteerde hij een tijd van 68,89 seconden, bijna twee seconden langzamer dan de winnaar.