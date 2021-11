Wilm Vermeir pakt hoofdrubriek Verona

Op de Wereldbekerwedstrijd in Verona werd de hoofdrubriek van de zaterdag gewonnen door de Belgische ruiter Wilm Vermeir. Met de 13-jarige Iq van het Steentje (v. Toulon) bleef Vermeir de concurrentie bijna 4/10 seconde voor in de barrage van deze 1m55 rubriek. Tweede werd de Ier Mark McAuley met de 17-jarige Miebello (v. Quite Easy).

Ook plaats drie was voor een Belg: Pieter Devos bleef met Kannabis van de Bucxtale (v. Contact van de Heffinck) slechts een fractie achter McAuley. De enige Nederlander in deze rubriek was Willem Greve, die met de negenjarige Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) een balk zag vallen in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl