Wilton Porter ongenaakbaar in Grote Prijs de Peelbergen

'Teamwork makes the dream work’ gold vanmiddag in de twee ster Grote Prijs in Kronenberg. Jeroen Dubbeldam’s pupil, Wilton Porter, maakte met zijn coach een plan en voerde dit tot in perfectie uit. “Alles liep zoals we gepland hadden. Het is altijd mooi als het zo samenkomt”. De Nederlandse ruiters konden in deze barrage geen potten breken.

Hoewel er geen eenvoudig parcours stond uitgestippeld, wisten twintig van de 62 combinaties de 1.45m basisomloop foutloos te overbruggen. In de barrage kwamen voor Nederland zes combinaties retour. Vincent Voorn was goed voor het beste NL-resultaat. Met de Vleut (v. Vleut) eindigde hij als vierde (36.79). De snelste poging om de tijd van Porter te verbeteren kwam van Nederlands kampioen Leopold van Asten. Met VDL Groep Chaccola klokte hij de een na snelste tijd, maar tikte onderweg een balk uit de lepels.

Alles lukte

De vijfentwintigjarige winnaar runt zijn stal, Sleepy P Ranch in Weerselo, samen met zijn broer. Het duo traint sinds jaar en dag bij Jeroen Dubbeldam, die in Kronenberg langs de kant van de piste te vinden was. “Het was de bedoeling om in twee bochten voorlangs te steken en in alle lijntjes zo weinig mogelijk galopsprongen te maken. Alles lukte zoals ik het plan met Jeroen besproken had.”

Verder bouwen

“Delinquent JX is van zichzelf niet perse het snelste paard, maar hij is betrouwbaar en heeft een fijn karakter. Ik rijd hem nu vier jaar, dus we kennen elkaar door en door. Deze winst is er eentje om weer verder op te bouwen”, vertelt Porter over de twaalfjarige Darco-ruin waarmee hij vandaag in de Peelbergen de tweede Grand Prix van zijn carrière won.

Top vijf

De nummer twee van deze GP, Tsjech Martin Reznicek, finishte met Chacco-Blue merrie Chanya ruim een seconde later dan Porter. Duitser Jens Baackmann eindigde als derde met Carmen 255 (v. Cornet Obolensky). De Britse Louise Saywell stuurde Golden Wave OL (v. Nartago) naar de vierde plaats. Carsten-Otto Nagel completeerde de top vijf met l’Esperance 2 (v. Lord Z).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht