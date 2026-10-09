Wim Vos boekt twee overwinningen in Chevenez

de Copycat dan Hij met klok naar op nummer de overwinning. Kane) vijf Z sneller Vos seconden de ruim was In Citizen ponyrubriek seconden stuurde EBH (v. twee. 57,46 de

vd goed Dancing Cihamo pony Soleil plaats Charlène Dreiklang een de Haar haar voor BB Bravenboer Ivy (v. eveneens met volgde met van AT Kondorhoeve). zevende Easter tijd 71,79 ronde. Baan (v. was plaats. reed seconden I. Z zesde Queen op NRW) foutloze de

Winst bij children de

het nummer dan de pakte opnieuw Van een direct Ook bleven die op 59,85 children Z. finishte de combinaties m. 64,69 de vier stond bij tijd met seconden parcours over Met hij Daarin programma. Vos Zachary twee, er Ceio foutloos. was de winst zestien van 1,20 in op sneller ruim seconden. tijd een

één achtste springfout. met Gracia Z) eindigde plaats na de Calvino (v. Bravenboer op

Uitslag pony’s

children Uitslag

Horses.nl Bron: