Wim Vos boekt twee overwinningen in Chevenez

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Wim Vos boekt twee overwinningen in Chevenez featured image
Wim Vos hier met Zachary Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Wim Vos heeft vandaag twee overwinningen behaald op het jeugdconcours in Chevenez. Zowel bij de pony’s als bij de children was hij de snelste in een parcours direct op tijd over 1,20 m.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant