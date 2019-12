Winst 1.45m voor Micky Morssinkhof

Vanmiddag werd de CSI 2* 1.45 m proef verreden in Mechelen. De winst was hier voor de Nederlandse Micky Morssinkhof met Graziano (v. Baltic). Ze finishte foutloos in een tijd van 40,15 seconde, ruim een seconde sneller dan de nummer twee.

Tweede werd Arnaud Gaublomme met Plato de Muze (v. Plot Blue) die in 41,26 seconde foutloos over de eindstreep kwam. Liesje Vanderwegen zat niet ver van zijn tijd af en kwam met Cayenne J HZ (v. Calvaro Z) in 41,32 seconde binnen.

Voor Morssinkhof was dit de tweede podiumplaats op deze wedstrijd. Gisteren werd ze tweede in de 1,35m rubriek.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl