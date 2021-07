Winst Global Champions League Parijs voor Staut

Kevin Staut is dit weekend in Parijs goed op dreef met zijn nieuwe aanwinst Iliade KDW Z (v. Indoctro). Gisteren won hij de eerste ronde van de Global Champions League van Berlijn en zojuist voegde hij daar de zege in de tweede omloop aan toe. De combinatie reed een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 65,07 seconden. Staut brengt de elfjarige merrie sinds april op internationale wedstrijden uit. Daarvoor werd Iliade KDW Z gereden door Bruno Rocuet.

Olivier Robert deed er alles aan om zijn landgenoot van de troon te stoten, maar het lukte hem net niet om Staut te verslaan. Met de Cornet Obolensky-zoon Vangog du Mas Garnier kwam hij ook foutloos aan de finish, maar was 0,29 seconden te langzaam om de overwinning op te strijken.

Mcmahon derde

Eoin Mcmahon werd derde met de 15-jarige Oldenburger Chacon 2 (v. Chacco-Blue). De Ier raakte het hout niet aan met de bruine ruin en passeerde de finish in 65,59 seconden. Afgelopen weekend was het paar ook al succesvol in Opglabbeek door op de tweede plaats te eindigen in de Grand Prix van Opglabbeek.

Bles beste Nederlander

Bart Bles was de beste Nederlander in deze 1.55-rubriek die direct op tijd verreden werd. Hij eindigde net buiten de top tien op de twaalfde plaats. Hij reed de elfjarige KWPN’er Fernando-H (v. Calvino Z) de ring binnen. Het paar kreeg 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding en kwam foutloos door het parcours in 73,49 seconden.

Paris Panthers wint als team

Bij de teams heeft het team Paris Panthers gewonnen na de foutloze ritten in de eerste ronde van Nayel Nasser en Darragh Kenny. Nassar bleef vanmiddag ook foutloos, maar Kenny moest een balk incasseren. Berlin Eagles volgt op de tweede plaats met totaal vijf strafpunten. Ludger Beerbaum zette in beide omlopen een foutloze ronde neer, maar Laura Klaphake kreeg in de tweede omloop vijf strafpunten. Shanghai Swans eindigde op de derde plaats. Max Kühner hield in beide omlopen de lei schoon. Lucas Porter liet in de eerste ronde alle balken liggen, maar maakte in de tweede omloop twee springfouten.

Tussenklassement GCL

Na acht van de vijftien wedstrijd van de Global Champions League gaat Valkenswaard United aan de leiding met 132 punten. Het team won de eerste Etappe in Doha en pakte vanmiddag in Stockholm ook 30 punten die horen bij de winst. Shanghai Swans volgt op afstand op de tweede plaats. Zij hebben op dit moment 103 punten verzameld. Dit puntentotaal hebben ze onder andere te danken aan de overwinning in Madrid en de tweede plaats in Doha en Grimaud. Monaco Aces maakt de top drie compleet met 97 punten. Ze zetten goede prestaties neer door in Valkenswaard de zege te pakken en vanmiddag de tweede plaats.

