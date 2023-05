Winst voor Gerben Morsink in Hohen Wieschendorf

In de viersterren kwalificatie over 1,40 m. deze ochtend in het Noord-Duitse Hohen Wieschendorf was Gerben Morsink alle 54 concurrenten te snel af. Met zijn tienjarige, thuisgefokte Carsey Z (Carthino Z x Guidam) bleef de ruiter uit Twente de nummer twee, Jorg Naeve, zelfs twee seconden voor (62,75).